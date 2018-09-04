بدء محاكاة طلاب الاقتصاد والعلوم السياسية للبرلمان

بدأ اليوم الثلاثاء انعقاد نموذج لمحاكاة البرلمان، لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وذلك بقاعة مجلس الشورى.

ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب، في الانفتاح على المجتمع، والمساهمة في نشر الوعي والتثقيف السياسي لطلبة الجامعات، ودعم مبادرات الدولة لتنمية وتطوير وتعزيز قدرات الشباب.

كما يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشابة للمشاركة في العمل العام ودمجهم في النشاط المؤسسي، والتدريب على العمل البرلماني بمختلف أنواعه التشريعي والرقابي، وكيفية استخدام الأدوات الرقابية وكيفية العمل على إعداد التشريعات.