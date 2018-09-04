طوارئ بسوهاج لعدم استقرار الأحوال الجوية

أعلن محافظ سوهاج، أحمد الانصاري، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدء من اليوم الثلاثاء.

وكلف المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين.

وشدد على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة رد الفعل في مواجهة الأزمات والتعامل الفوري مع الحدث، مشيرا إلى تفعيل غرف الزمات بالوحدات المحلية والمديريات والعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج.