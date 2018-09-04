السعودية: دعمنا التحالف الدولي بـ100مليون دولار لحماية سوريا

أعلن مجلس الوزراء السعودي، أن مساهمة المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي الهدف منها ضمان عدم عودة المنظمات الإرهابية لتهديد سورية أو جيرانها.

وأوضح وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد العواد، في بيان له عقب جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء عقدت اليوم الثلاثاء أن "مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية"، وثمّن" مساهمة المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم شمال شرق سورية".

واضاف العواد، في بيانه ، أن "المجلس أكد أن هذه المساهمة تهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية"، مشيرا إلى أنها "ستركز على مشاريع استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين، وضمان عدم عودة داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية لتهديد سوريا أو جيرانها".

وقال إن "مجلس الوزراء اطلع على البيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن وما قدمه من توضيح بشأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 آب/ أغسطس الماضي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن".

كما نوه المجلس بما اشتمل عليه البيان من تفنيد وعدم اتفاق مع جلّ الاستنتاجات والادعاءات والمغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته.