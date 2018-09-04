• «مجدى»: علف البنجر والتمور المصرية فى بكين قبل نهاية العام

قال محمد مجدى، مسئول الملف الصينى بالحجر الزراعى: إن وفدا من الصين سيصل القاهرة الأسبوع القادم، لمعاينة أماكن إنتاج البلح والتعبئة تمهيدا لتصديره إلى بكين، حيث تم إنهاء الاتفاق وإرجاء التوقيع لحين الانتهاء من إتمام المراجعات.

وأضاف مجدى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن البلح المصرى سيكون متواجدا فى الصين قبل نهاية العام الحالى، بعدما تم دراسة طلبات واشتراطات بكين بخصوص تصدير البلح والعمل على تنفيذها، مشددا على أن استيراد الصين للمنتجات الزراعية المصرية، يجعل الصادرات فى مكانة مميزة.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أنه من خلال تطبيق منظومة التصدير الجديدة للتمور، يتم عمل برامج تنفيذية لتنمية واحة سيوة من خلال محطة البحوث التابعة للوزارة، بهدف تطوير إنتاج النخيل، كما تخطط الحكومة لكى يصبح مزارعو النخيل ومنتجو ومصنعو التمور فى مصر، قادرين على إنتاج تمور ذات جودة عالية تقتحم الأسواق الوطنية والعالمية.

وأضاف التقرير، أن إجمالى أعداد النخيل فى مصر حاليا وصل إلى ما يقرب من 20 مليون نخلة، تنتج ما يزيد على مليون و700 ألف طن تمور وبلح سنويا، موضحا أن أصناف تمور السيوى والصعيدى ذات قيمة تصديرية عالية ستغزو الأسواق الصينية.

ولفت مجدى إلى أن علف البنجر من السلع المتوقع تصديرها إلى الصين قبل نهاية العام أيضا، حيث يبلغ إجمالى إنتاج مصر من بنجر السكر نحو 8 ملايين طن تنتج 1.2 مليون طن سكر، و500 ــ 600 ألف طن «تفل بنجر» والذى يستخدم فى إنتاج علف البنجر.

وتابع أن مصر تصدر الموالح إلى الصين منذ عام 2006 حيث تعتبر من أهم الصادرات المصرية بـ 100 ألف طن، كما تم إرسال الملفات الفنية الخاصة بتصدير الرمان والبطاطس وسيتم دراستها من قبل الصين بعد الانتهاء من ملف البلح.

وأضاف مجدى أن أهم الشروط التى تشرطها الصين لتصدير المنتجات هى أن تكون خالية من الآفات الحجرية، ولا تكون ناقلة لآفات أو أى فيروسات أخرى، وأن تكون مطابقة لاشتراطات الغذاء وشروط التعبئة والملصقات.

وخاطبت وزارة الزرعة المصرية، ممثلة فى الحجر الزراعى نظيرتها الصينية الأيام الماضية لفتح باب لتصدير محاصيل البطاطس والرمان والمانجو والتمور أسوة بالعنب والموالح، وحققت الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينية العام الماضى زيادة كبيرة بنسبة 60% محققة 408 ملايين دولار، مقابل 255 مليون دولار خلال عام 2016.