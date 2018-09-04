«السيسي» يلقي كلمة في جلسة المائدة المستديرة بمنتدى التعاون «الصيني-الإفريقي»

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يكون أول المتحدثين في جلسة المائدة المستديرة الثانية، التي تعقد مساء اليوم «بتوقيت بكين»، في إطار قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، والتي تختتم أعمالها ببكين مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريح له اليوم، أن الرئيس السيسي سيركز في كلمته على سبل تعزيز الشراكة الصينية الإفريقية ودور مصر في تفعيل التعاون بين الجانبين.

ومن ناحية أخرى، تركز جلسة المائدة المستديرة الثانية للزعماء على سبل تفعيل الشراكة بين القارة الإفريقية والصين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى وجهات نظر الدول الإفريقية تجاه تلك المشاركة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شارك في جلسة المائدة المستديرة الأولى، التي عقدت صباح اليوم بمشاركة زعماء الصين والدول الإفريقية وغطت مجالات التعاون بين الجانبين.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أمس، بتخصيص 60 مليار دولار لدعم التنمية المستدامة والمشروعات بالقارة الإفريقية، كما طرح 8 مبادرات للتعاون مع إفريقيا غطت مجالات السلام والأمن والصناعة والزراعة والبيئة ومكافحة الأمراض.