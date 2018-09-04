اتحاد الكرة ينفي وجود أزمة في «ملابس» المنتخب

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد كرة القدم والمتحدث الرسمي، أنه لا يوجد أزمة بخصوص ملابس المنتخب الأول، مشيرا إلي أن الزي الجديد متوفر للاعبين، وذلك عكس ما أثير خلال الفترة الماضية.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة " أون سبورت " على هامش استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا : "لم يكن هناك أبدًا أزمة في الملابس من الأساس، ملابس اللاعبين متوفرة، وكل شيء جديد".

وأضاف : "أتمنى من الإعلاميين والصحفيين أن يكونوا أكثر موضوعية، نحن نتقبل النقد لكن فقط البناء، وفي الوقت المناسب وفي موضعه".

من جهة أخري كشف مجاهد عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب والنيجر قد طرحت بالفعل، مشيرًا إلي أن سعر التذكرة الموحدة 50 جنية، والدرجة الأولي 150 جنية، والمقصورة الرئيسية ستكون للمدعوين والضيوف.