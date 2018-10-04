أعلن الفنان فاروق الفيشاوي، مساء الأربعاء، إصابته بمرض السرطان، وذلك أثناء تكريمه في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأبدى «الفيشاوي»، تحديه للمرض، قائلًا إن طبيبه المعالج أخبره أنه مصاب بمرض السرطان، لكنه قرر التعامل معه علي أنه مجرد صداع، وقرر الحضور للمهرجان ووعد الجميع بالحضور في الدورة المقبلة.

وقبل الفنان فاروق الفيشاوي، صارع عدد من الفنانين مرض السرطان، فهزمه بعضهم بينما تغلب على آخرين.

ومن بين الفنانين الذين هزموا المرض الخبيث، الفنان أحمد حلمي، الذي أعلن شفاءه منه في عام 2014، بعد إصابته به في منطقة الظهر، واكتشفه بالصدفة خلال رحلة علاجية لزوجته الفنانة منى زكي، بألمانيا، فسافر بعدها للولايات المتحدة لإجراء جراحة استئصال للورم.

الفنانة شادية، أصيبت بسرطان الثدي، وظلت تكافحه حتى رحلت بسبب جلطة في المخ، نهاية العام الماضي، وكانت قد خضعت لجراحة استئصال أحد ثدييها، وتبرعت بمنزلها ليكون مركزًا لأبحاث السرطان من أجل مساعدة المرضى.

الفنانة شريهان، هي الأخرى أصابها السرطان في الغدد اللعابية، لكنها هزمته بعدما خضعت لجراحات استئصال الورم في فرنسا.

وكشفت الإعلامية بسمة وهبي، عن إصابتها بمرض سرطان الثدي في لقاء تليفزيوني، موضحة أنها اكتشف مرضها بالصدفة أثناء صلاتها عندما وضعت يديها على صدرها فوجدت ما يشبه الكرة، لتكتشف بعد إجراء الفحوصات أنها تعاني من ورمين، لكنها هزمته في عام 2013 بعد رحلة علاج في باريس خضعت خلالها للجراحة وعلاج كيميائي مكثف.

وصارع الفنان صبري عبدالمنعم، المرض الخبيث لمدة 12 عامًا، بالابتعاد عن التفكير والانشغال به والتمسك بالأمل في الحياة، حسبما صرح.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي، في عام 2016 عن استئصالها الرحم إثر إصابة بورم سرطاني، قائلة إنها راضية بذلك وأن المرض وراثي في أسرتها، حيث أصيبت به جدتها وأختها كذلك.

الفنانة عايدة رياض، أعلنت في يناير الماضي خلال لقاء تليفزيوني، عن إصابتها بالسرطان خلال السنوات الماضية، وأنها لم تخبر أحدًا بمرضها، وأنها كانت تتلقى العلاج الكيماوي كل 20 يومًا، ونصحها الطبيب بالاستمرار في العمل، موضحة أنها ظلت طوال 3 سنوات تتابع حالتها بشكل دوري إلى أن اطمئنت لشفائها.

الفنانة إليسا كانت آخر المعلنين عن تغلبها على مرض سرطان الثدي، في أغسطس الماضي، وذلك خلال فيديو كليب بعنوان «إلى كل اللي بيحبوني»، تحدثت فيه عن إصابتها بالمرض وتعافيها منه، وحثت في نهايته النساء على مواجهة المرض باللجوء إلى الكشفت المبكر، وكتبت «أنا تعافيت.. قاومت المرض وغلبته.. لا تهمليه.. واجهيه».

فنانون هزمهم المرض

رحل الفنان ممدوح وافي، عام 2004 بسرطان الجهاز الهضمي، وتبعه الفنان أحمد زكي، عام 2005 إثر إصابته بسرطان الرئة عن عمر يناهر الـ56 عامًا، وفي ذات العام رحل الفنان عبدالله محمود، لإصابته بالسرطان.

وتوفيت الفنانة سناء يونس، عام 2006 عن 64 عامًا بعد إصابتها بسرطان الرئة وفشل كبدي.

وفي عام 2011 رحل الفنان الشاب عامر منيب، عن عمر ناهر الـ48 عامًا، بعد صراع مع سرطان البنكرياس، وعقب ذلك بـ3 أعوام توفيت 3 فنانات في عام 2014 لإصابتهن بالسرطان، وهن معالي زايد، عن عمر يناهز61 عامًا، وزيزي البدراوي، بعد معاناتها من سرطان الرئة وأمراض مزمنة، والفنانة فايزة كمال، عن عمر ناهز الـ52 عامًا، بعد إصابتها بسرطان الكبد.

وخطف الموت كذلك الفنانة ميرنا المهندس، عام 2015 بعد إصابتها بسرطان القولون، وذلك في عمر الـ36 عامًا.

وصارع الفنان محمود عبدالعزيز، مرض السرطان لفترة وخضع لقرابة 20 جلسة علاج بالكيماوى ثم عاد للقاهرة ولكن الآلام عاودته، وأكدت الأشعة المغناطيسية أن السرطان قد انتشر في عدة مناطق بجسده منها الكبد والرئة والعمود الفقرى والمخ، وأخبره الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، حتى توفي عام 2016.

ومن زمن الفنان الجميل، صارع الفنان محمد فوزي، مرض السرطان، لمدة 4 سنوات، ولكن الأطباء في ألمانيا ولندن عجزوا وقتها عن تشحيصه لعدم المعرفة بالمرض وقتها، وتوفي عام 1966.

الفنان أنور وجدي، هو الآخر أصيب بسرطان المعدة ورحل في عام 1955، كما توفي الفنان محمد قنديل، هو الآخر بسرطان الرئة.

ورحلت الفنانات ناهد شريف وفايزه أحمد وهالة فؤاد ومديحة كامل، بعد إصابتهن بسرطان الثدي.