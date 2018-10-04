ملامح مران فييرا الأول مع الإسماعيلي

استهل البرزيلي جورفان فييرا، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مرانه الأول مع الفريق، باجتماع مطول مع عصام الحضري حارس مرمى الفريق، ووجه فييرا خلالها عدة نصائح لحارس المنتخب الوطني المعتزل مؤخرًا، قبل بدء المدرب البرازيلي عمله الفني مع الدرويش أمام فريق ناصر الفكرية بكأس مصر لدور الـ32.

وحرص جورفان، في وقت سابق على عقد جلسة تعرف خلالها المدرب الجديد على اللاعبين والجهاز الفني الإداري والطبي(تابع التفاصيل)

كما شهد المران الإطمئنان على حسني عبدربه قائد الفريق، وأداء محمود متولي عمليات الإطالة، كما حرص الجهاز الطبي على تأهيل ثنائي الفريق الشباب محمود البدري، ومحمد مصيلحي.

وأعلن الإسماعيلي ظهر اليوم الخميس، التعاقد مع البرازيلي جورفان فييرا، لتولي قيادة الفريق، خلفًا للجزائري خيرالدين مضوي المستقيل على خلفية سوء النتائج.