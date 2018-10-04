مهام جديدة لمحمد عبد المتعال ومازن حايك في mbc

أصدرت مجموعة قنوات mbc قرارا بتولي الإعلامي محمد عبد المتعال، منصب مدير العمليات للمجموعة في شمال إفريقيا، إلى جانب عمله مديرا عاما لقناة mbc مصر.



كما أصدرت mbc قرارا بتولي مازن حايك متحدث المجموعة في دبي، مهام مسئولية إدارة أكاديمية mbc في الوطن العربي، التي تهدف إلى دعم عملية تطوير وصقل المواهب والكفاءات في القطاع الإعلامي، وذلك إلى جانب استمراره بأداء مسؤولياته الأخرى في إدارة العلاقات العامة، فضلاً عن مواصلة دوره كمتحدّث رسمي باسم المجموعة.



وتطلق المجموعة بدءًا من السبت المقبل، قناة mbc الفارسية، كأول المنصات الإعلامية التي تطلقها خلال الفترات المقبلة، وتستهدف بها مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، حيث تخاطب القناة الجديدة، الجمهور الناطق بالفارسية، في المنطقة وخارجها، وذلك من خلال إنتاج وتقديم محتوى متنوع من الأفلام المحلية والعالمية، إضافة إلى إنتاج برامج حصرية وخاصة بالقناة تتنوع ما بين حوارية وفنية وترفيهية، فضلا عن تقديم المسلسلات والبرامج المتنوعة.



في السياق ذاته، أعلنت mbc إنها تعتزم زيادة إنتاجاها من المسلسلات الدرامية النوعية، على نحو متسارع، وذلك بموازاة البدء بإنتاج الأفلام السينمائية، مؤكدة أن لديها ما يلزم لتحقيق ذلك.



وأوضحت مجموعة mbc أنه تم دمج شركة O3 للإنتاج والتوزيع التلفزيوني، وO3 Medya، و«الصدف» السعودية، تحت مظلة واحدة هي "MBC Studios" والتي أُسندت إدارتها لبيتر سميث، الرئيس السابق لـ NBC Universal International.