قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن البرلمان منذ دور الانعقاد الأول يعمل مع مؤسسات الدولة وفقًا للدستور الجديد، الذي ألزم المجلس بسن مجموعة من التشريعات لتفعيل المبادئ التي وردت به.

وأضاف وكيل «تضامن النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الدستور ألزم اللجنة إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورعاية أسر مصابي العمليات الإرهابية سواء من العسكريين أو المدنيين، كما ألزمها بالعمل على صدور قانون للتأمينات الاجتماعية وهو ما عملت عليه اللجنة منذ أول دور انعقاد.

وواصل: «هناك العديد من القوانين صدرت منذ سنوات طويلة مثل الأحوال الشخصية، الذي صدر منذ قرابة 100 عام، أصبح لزامًا أن يتم تطويره حتى يتواكب مع التغيرات الراهنة، لذلك ستبدأ اللجنة حلقات نقاشية موسعة بصدده خلال دور الانعقاد الحالي».

وتابع أن مشروعات القوانين الخاصة بقرارات العدالة الاجتماعية مثل العلاوات السنوية، أو الزيادات التي تتم على المعاشات سواء التأمينية او التضامنية، وتنظيم ومتابعة أنشطة المجالس القومية المتخصصة، والقضايا الذي يعملون عليها، تقع في نطاق عمل اللجنة.

وعن الجمعيات التي تتعامل بصورة مهينة مع رعاياها من كبار السن أو الأطفال، أوضح: «عملنا على عدة محاور بشأن تلك القضية، أهمها إصدار قانون الجمعيات الجديد، لأن الأحكام الخاصة بمثل تلك المخالفات في القانون القديم لم تكن رادعة، لذلك تم تغليظ العقوبات إلى الحبس».