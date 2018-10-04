تقرير - الزمالك يتفوق على الهلال قبل السوبر المصري السعودي

نتائج الزمالك في المباريات الرسمية والودية، التي جمعته بالهلال السعودي، في الفترة من 2004حتى 2018، ترجح كفة الفارس الأبيض قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين في مدينة الرياض، لحساب كأس السوبر المصري السعودي.

وواجه الزمالك نظيره الهلال في ثلاث مباريات رسمية، كانت أولهما في البطولة العربية موسم 2004، حيث فاز الأبيض في مباراة وفاز الزعيم في أخري، وتعادل الفريقين في اللقاء الثالث، بينما جمعهما لقاء ودي في 2015، نجح الزمالك في حسمه لصالحه.

ووقع الزمالك مع الهلال السعودي وفريق الطلبة العراقي في المجموعة الأولى من الدور الثالث للبطولة العربية موسم 2004.

وتستعرض بوابة «الشروق» نتائج مباريات الهلال والزمالك قبل لقاء السوبر المرتقب السبت المقبل.

ذهاب البطولة العربية

فاز الهلال السعودي على الزمالك بنتيجة 2ــ0، أحرز أهداف الفريق السعودي، سامي الجابر، والإيفواري تراوري ، ضمن مباريات ذهاب دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

إياب البطولة العربية

تعادل الزمالك مع الهلال بنتيجة 1ــ1، أحرز هدف الزمالك حازم إمام، وعادل الجامبي جاتو سيسي النتيجة للهلال، ضمن إياب كأس العرب للأندية الأبطال.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

توج الزمالك بالمركز الثالث بالبطولة العربية موسم 2004، على حساب الهلال السعودي، عندما فاز الأبيض على الزعيم بنتيجة 3ــ2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس البطولة العربية للأندية الأبطال.

وأحرز أهداف الزمالك، أحمد صالح، وبشير التابعي، ومحمد صديق، بينما سجل أهداف الهلال محمد الشلهوب، وأحمد صويلح في.

الودية

نجح الزمالك في تحقيق الانتصار على الهلال على ملعبه وبين جماهيره بينتيجة 2ــ0، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في 2015.

وأحرز أحمد عيد عبدالملك هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء، وسجل أحمد علي الهدف الثاني.