«أمن أسيوط» يكشف غموض مقتل مسن قبطي داخل مسكنه

كشفت وحدة مباحث قسم ثان أسيوط بالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي والأمن الوطني، غموض العثور على جثة مسن قبطي مذبوحاً داخل شقته بشركة فريال بمدينة أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي منطقة شارع المأمون بوجود رائحة كريهة تخرج من أحد الوحدات السكنية التي يقطنها مسن بمفرده.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم ثان أسيوط برئاسة المقدم أحمد أبوبكر، وبالمعاينة تبين العثور على جثة المدعو (عفيفي.م - ٧٤سنة) مقتولاً متأثرًا بإصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسد بينها طعنات نافذة بالرقبة.

وأظهر فريق الطب الشرعي، أن المجني عليه مصاب بـ٩ طعنات بمناطق متفرقة بالجسد من بينها طعنات نافذة بالرقبة، مما أودت بحياة المجني عليه.

وبالبحث والتحري وسؤال سكان العقار والمنطقة، تبين أن المدعو متعدد العلاقات المشبوهه، ويعيش بمفرده وتربطه علاقة غير شرعية بعدد من الساقطات.

واستهدفت الخطة سماع أقوال المترددين علي المجني عليه، وبحث خلفياتهم وطبيعة التعامل معه وفحص جميع الكاميرات الموجودة بالمنطقة، والمترددين على منزل المتهم.

وعلى الفور تم فحص عدد من كاميرات المحال التجارية والمكاتب والشركات بالمنطقة وبتفريغ الكاميرات، أظهرت عدداً من السيدات كانوا يترددون على المجني عليه، وتم استجوابهم منهم واعترفوا أنهم كانوا يترددوا عليه لكونهم تربطهم به علاقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية.

كما أظهرت الكاميرات صورًا للمدعو القاتل (ع.ل)، والذي كان يتردد على المجني عليه، وبالتحري تبين أن المجني عليه كان على علاقة غير شرعية بزوجة المتهم، وبتفتيش منزل المتهم عثر على جلبابه وملطخاً بالدماء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المتهم بمديرية أمن أسيوط، وجاري استكمال استجوابه لمعرفة أسباب الكاملة وراء الجريمة والعرض على النيابة العامة.