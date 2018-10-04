«فوربس»: «ترامب» يتراجع 11 مركزا في قائمة «أغنى 400 أمريكي»

• مؤسس «أمازون» في المركز الأول بـ160 مليار دولار ويطيح ببيل جيتس لأول مرة منذ 24 عاما



تصدر مؤسس شركة «أمازون» -عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية- جيف بيزوس، قائمة مجلة «فوربس» الأمريكية لأغنى 400 رجل أعمال أمريكي، بثروة بلغت 160 مليار دولار، فيما تراجع تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 11 مركزا؛ ليحتل المرتبة 259 بالقائمة.

وقدرت المجلة -في تصنيفها الصادر أمس الأربعاء- ثروة «ترامب» بـ3.1 مليار دولار، وجاء في المرتبة 259 هذا العام، بعد أن كان يحتل المرتبة 248 في العام الماضي.

وفي 2015، عندما أعلن «ترامب» عزمه الترشح للرئاسة، قدرت «فوربس» ثروته بـ4.5 مليار دولار وجاء في المرتبة 121 في اللائحة، لكن خلال السنتين الماضيتين، تراجع صافي ثروة «ترامب»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت المجلة أن هذا التراجع في ثروة «ترامب» يرجع إلى مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية، منها التحقيق بشكل أعمق في الأصول التي يملكها وانخفاض سوق تجزئة العقارات وتباطؤ قطاع العقارات وخصوصا العقارات الفاخرة، فضلا عن تأثي توليه الرئاسة أثر على العلامة التجارية التي تحمل اسمه.

وتصدر قائمة «فوربس» لهذا العام، مالك شركة «أمازون»، جيف بيزوس، الذي ارتفعت ثروته في عام واحد بواقع 78.5 مليار دولار، بحيث يبلغ صافي ثروته 160 مليار دولار.

وجاء مؤسس شركة «مايكروسوفت» العملاقة للبرمجيات، بيل جيتس، الذي احتل المرتبة الأولى طوال الـ24 عاما الماضية، في المرتبة الثانية، بثروة قدرها 97 مليار دولار.

وجاء رئيس مجلس إدارة شركة «بيركشاير هاثاواي»، أشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك، وارن بافيت، في المرتبة الثالثة بثروة بلغت 88.3 مليار دولار.

وبحسب «فوربس»، فإن إجمالي الثروات المدرجة في القائمة حقق رقما قياسيا قدره 2.9 تريليون دولار بزيادة قدرها 2.7 تريليون دولار عن عام 2017. وارتفع حجم الثروة المطلوب لدخول تلك القائمة لأعلى مستوى على الإطلاق وهو أن تبلغ ثروة رجل الأعمال 2.1 مليار دولار.