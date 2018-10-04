قال الداعية الإسلامية خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قضية النقاب تختلف عن الحجاب، فالثاني عليه إجماع الأمة بينما الأول مختلف فيه.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «لعلهم يتفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن «الحجاب فريضة ولا ينكره إلا جاهل، وهو أمر مفروغ منه وعليه إجماع الأمة»، وفق قوله.

وأوضح أنه في المقابل فالنقاب قضية خلافية بين الفقهاء، والبعض جوزه لذلك لا يمكن الأمر به أو النهي عنه وإنكاره، متابعًا: «إذا كانت القضية خلافية لا يجب أن نستنكر أو نستهزئ، لأن من يفعله يتبع بذلك رأي فقهي معتبر».

https://youtu.be/9HS69Dijn7A