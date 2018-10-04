البنتاجون: مظروف موجه إلى ترامب به بذور الخروع التي يستخرج منها سم الريسين

صرحت متحدثة باسم البنتاجون، مساء أمس الأربعاء، بأن مظروفا مشبوها موجها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يحتوي على "بذور الخروع، التي يستخرج منها مادة الريسين"، مشيرة إلى مادة شديدة السمية تستخدم في الهجمات الإرهابية.

وقالت دانا دبليو وايت للصحفيين: "وفقا لتحليلاتنا الأولية كانت المادة هي بذور الخروع التي يستخرج منها مادة الريسين. وما زال مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في الأمر".

كان جهاز الخدمة السرية الأمريكي قد ذكر أنه تم ضبط "مظروف مشبوه" كان موجها إلى ترامب، وذلك بعد ساعات من تأكيد البنتاجون أنه يتم التحقق من بريد مماثل.

وتردد أن الرسالة كانت موجهة إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس العمليات البحرية جون ريتشاردسون.

وقال جهاز الخدمة السرية في بيان إن المظروف الموجه إلى ترامب وصل يوم الاثنين ، لكنه أضاف أنه لم "يستقبله البيت الأبيض ، ولم يدخل البيت الأبيض أبداً".

ولم يدل الجهاز بتعليقات لوسائل الإعلام الأمريكية بأن المظروف وغيره من المظاريف التي أرسلت إلى البنتاجون ، يجري اختبارها للتأكد مما إذا كانت تحتوي على مادة الريسين .

و أمس الثلاثاء، قال روب مانيننج المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي ) يختبر عددا من المظاريف التي أرسلت إلى البنتاجون في واشنطن بعد العثور على "مادة مثيرة للشكوك بداخلها ".

وأكد مانيننج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن " هيئة حماية البنتاجون اكتشفت الاثنين الماضي، مادة مثيرة للشكوك خلال فحص البريد في مرفق الفحص الذى يقع فى منطقة نائية داخل مجمع البنتاجون ".

وأضاف مانيننج أن مظاريف البريد وضعت في مكان معزول وأنها لا تشكل تهديدا للموظفين.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن مصادر بالبنتاجون القول إن مظاريف البريد تحتوى على مادة الريسين السامة.