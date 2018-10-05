تركي آل الشيخ يعلن بدء إجراءات بيع نادي بيراميدز

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن البدء في إجراءات بيع نادي "بيراميدز" خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية لقناة "العربية" إنه لا يرغب في الكشف عن التفاصيل، ولكنه مستاء بشكل كبير مما حدث له في مصر.

وكشف آل الشيخ أنه تقرر بيع البرازيلي كينو، لاعب وسط الفريق، إلى نادي اتحاد جدة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق إنهاء استثماراته الرياضية في مصر على هامش تعرضه للهجوم من قبل بعض الجماهير خلال مباراة الأهلي وحوريا كونكاري في دوري أبطال إفريقيا.