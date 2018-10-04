علقت الفنانة حنان مطاوع، على دورها في مسلسل «الرحلة»، الذي عرض داخل موسم الدراما الرمضانية لهذا العام، قائلة إنه كان صعبًا ومرًا، وأثر على نفسيتها بشكل كبير

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أمس الأربعاء، أن الشخصية التي جسدتها بالمسلسل تناولت امرأة تعتبر جمالها هو رأس مالها وفي إحدى محاولاتها لإجراء عملية تجميل في الصدر تفاجئ بالطبيب يخبرها بأنها مصابة بالسرطان وفي مرحلة متأخرة.

وأشارت إلى مدى صعوبة استعراض تعامل الشخصية مع الحياة، وكيف كانت تستخدم المكياج لتخفي آلامها وخوفها من المجهول وعلى المحيطين بها، معقبة: «المكياج الذي تم استخدامه ومظاهر الهزال والوهن أثر فيَّ للغاية ونال من طاقتي».

وشارك مسلسل «الرحلة»، في الدراما الرمضانية لهذا العام، وهو من بطولة باسل خياط، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، مي سليم، وليد فواز، ثراء جبيل، وتأليف نور شيشكلي، وإخراج حسام علي.