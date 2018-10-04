رئيس شعبة الملابس الجاهزة: مصر مؤهلة لتصبح من أكبر الدول المصدرة

قال محمد عبد السلام، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن مصر مؤهلة لتصبح من أكبر الدول المصدرة لصناعة الملابس الجاهزة في خلال الـ10 سنوات المقبلة، على حد قوله.



وأضاف في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، أن المستثمرين في تركيا على وعى جيد بباقي المستثمرين الأجانب، وتعاملوا مع معظم دول العالم، موضحًا أن تركيا تصدر ملابس جاهزة بقيمة 18.5 مليار دولار سنويًا، بخلاف السوق السوداء ليصبح الإجمالي 26 مليار دولار.



وأشار إلى الأزمة الحالية في تركيا والتي أدت إلى ارتباك الأسواق وارتفاع تكلفة العمالة، معقبًا: «مصر أقرب دولة لتركيا وتعد دولة آمنة للاستثمار، والمستثمرين والمسؤولين عن قطاع الغزل والنسيج في تركيا يرغبون في نقل استثماراتهم إلى مصر».



وأوضح أن صناعة الملابس من الصناعات المهاجرة، وتنتقل إلى الدول التي يوجد بها كثافة عالية، ومعدلات بطالة مرتفعة، مشيرًا إلى رفض السياسات التركية على المستوى السياسي والحكومي، ولكن يجب البقاء على العلاقات الطيبة التي تجمع مصر وتركيا، حيث يوجد علاقات نسب ودين واحد يربط البلدين.



