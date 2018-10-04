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«الهجرة العراقية»: عودة 724 نازحا إلى مناطق سكناهم في الأنبار

بغداد- أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 أكتوبر 2018 - 9:29 ص | آخر تحديث : الخميس 4 أكتوبر 2018 - 9:29 ص

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عودة 724 نازحا، بما يقارب 127 أسرة نازحة، من مخيمات عامرية الفلوجة و"الكيلو 18" إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم وجزيرة الرمادي بمحافظة "الأنبار" غربي البلاد.

وقال مدير فرع الوزارة في الأنبار، محمد رشيد، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية، اليوم الخميس، إن كوادر الفرع تمكنت من إعادة 555 نازحا بما يقارب 91 أسرة نازحة من مخيمات عامرية الفلوجة إلى مناطق سكنهم الأصلية في قضاء القائم.

وأضاف أنه تم أيضا إعادة 169 نازحا بما يقارب 36 أسرة نازحة من مخيم "الكيلو 18" إلى مناطق سكناهم في جزيرة الرمادي، مشيرا إلى تخصيص حافلات لنقل الأسر العائدة.


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