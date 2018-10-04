التربية النوعية بطنطا تنظم ندوة «تنمية مهارات البحث الإلكتروني والتوثيق والنشر الدولي»

أكد الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة في ظل قيادة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، تقدم الدعم الكامل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذي يقومون بنشر أبحاثهم في مجلات علمية دولية وتحفزهم لزيادة جهود النشر الدولي باسم الجامعة في الدوريات المصنفة دوليًا ذات معامل التأثيرالمرتفع.

وأشار "الشيخ" إلى أن جامعة طنطا تولي اهتمامًا بالغًا للبحث الإلكتروني والنشر الدولي للباحث والكلية والجامعة، مضيفًا أن معيار النشر الدولي أحد أهم معايير تقييم الباحثين والكليات والجامعة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم، في كلية التربية النوعية، في إطار ورشة العمل التى نظمتها الكلية تحت عنوان «تنمية مهارات البحث الإلكتروني والتوثيق والنشر الدولي»، حيث سجل إعجابه الشديد بالتربية النوعية والمستوى المتميز الذي وصلت إليه في ظل إدارتها الحالية.

من جانبه قال الدكتور السيد مزروع، عميد الكلية، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار مشروع الفاعلية التعليمية الذي حصلت عليه الكلية مؤخراً ورغبة منها في تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على النشر الدولي.

وأوضح الدكتور محمد عبد المطلب، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، أن فاعلية الورشة تعد أحد أهم المحاور في تنفيذ المشروع ودعمه وبما يتماشى مع خطة الجامعة في تعزيز وتفعيل الدور الريادي لوحدات الجودة.

وثمن الدكتور حمدي شعبان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، القرارات المتميزة التي اتخذتها الجامعة بشأن النهوض بالبحث العلمي محليًا ودوليًا.