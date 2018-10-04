كشف محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، عن أنه سيطبق منهجا جديدا في اللقاءات الجماهيرية، فسيتم تخصيص يوم للمواطنين لعرض المشاكل التي يواجهونها لسرعة اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد المحافظ، أنه سيتم تخصيص صندوق لتلقي شكاوى المواطنين سيتم توفيره بمركز التطوير التكنولوجي بمبنى ديوان عام المحافظة؛ لإتاحة الفرصة لكافة الحالات لعرض مطالبهم وشكواهم بسهولة، من خلال توضيح اسم المواطن ورقم هاتفه لسرعة التعامل الفوري مع شكواه وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ، مساء الأربعاء، مع أعضاء فرع المجلس القومي برئاسة الدكتورة هدى مصطفى والذين قدموا التهنئة للمحافظ والقوات المسلحة بمناسبة احتفالات الذكرى الـ45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وطالب اللواء أحمد إبراهيم، أعضاء المجلس القومي للمرأة ببذل الجهود المكثفة لزيادة التوعية بالسلوكيات الإيجابية بين المواطنين وخاصة الشباب للاستفادة من طاقاتهم الكامنة في أعمال مفيدة تعود بالنفع على المجتمع الأسواني، مع القيام بالإبلاغ عن أية مخالفات لسرعة التعامل الفعال والجاد معها للوصول للأفضل وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

وأكد محافظ أسوان، أنه سيعمل بالتعاون وتكاتف الجميع على استكمال مسيرة التنمية الشاملة على أرض المحافظة بكافة قراها ومدنها من خلال إعطاء الأولوية للتحديات والمشاكل العاجلة التي يعاني منها المواطن البسيط لتلبية كافة المطالب والاحتياجات.

كما أكد حرصه على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب للعاملين بالقطاعات الخدمية بحيث يتم محاسبة المقصرين وإثابة المتميزين لخلق روح المنافسة بينهم والوصول للأهداف المرجوة التي تعود بالنفع لصالح المواطن.

وطالب المحافظ، أعضاء المجلس القومي للمرأة بأن يتم تحديد كافة المطالب والمشاكل بكل مركز ومدينة وأساليب ومقترحات حلها ليتم متابعتها ميدانياً على أرض الواقع لتلبيتها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات المختلفة.

وذكر أنه يتم حالياً دراسة كافة المناطق السياحية للقيام بتطويرها ووضع اللمسات الجمالية المطلوبة بها لتكون جاهزة لاستقبال الزائرين والسائحين في أبهى صورها، بجانب تحقيق التناسق الجمالي في الشوارع والميادين، فضلاً عن تنفيذ أعمال تنسيق الأرصفة والبلدورات لتحقيق التوسعة والسيولة للشوارع للحد من الاختناقات المرورية من أجل أن تعود أسوان لسابق عهدها كأجمل المقاصد السياحية في العالم.