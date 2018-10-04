الجامعة البريطانية تستقبل حفل ختام ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

تستقبل الجامعة البريطانية في مصر الأحد المقبل، حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة ١٢ دولة عربية وأجنبية.‬

‫وشهدت الدورة التي حملت اسم الفنان الكبير يحيى الفخراني، العديد من الفاعليات والعروض المسرحية والحلقات النقاشية وورش العمل التي شارك فيها الطلاب والأكاديميون من الجامعات المختلفة.‬

‫وقالت الدكتورة شادية فهيم عميدة كلية الآداب بالجامعة البريطانية في مصر، إن تجربة الملتقى سيكون لها تأثير إيجابي على الحركة الفنية في مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس وعي الدولة بأهمية الفن بشكل عام ومساهمته في خلق التنمية من خلال الإبداع وبناء الإنسان.‬

‫وأضافت أن الفن الأصيل يعد أحد الأركان المهمة لأية دولة، ومن ثم، فإن الفنون الراقية تجد طريقها في الوصول لعقول الشباب، وهو ما يمثل شكلاً مهماً لمواجهة الأفكار المتطرفة.‬

‫ومن جانبه، قدم محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته لهذا الملتقى، مؤكداً على دعم الجامعة البريطانية لجميع الموهبين في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما يعد أحد أهدافها الحيوية، لتخريج أجيال قادرة على التقدم والازدهار من خلال قدرتهم على الانخراط، ومشاركة الدولة في خططها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، لما لذلك من عظيم الأثر على جودة الحياة.‬

الجدير بالذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي هو الأول من نوعه فى مصر، وتقام فعاليات هذه الدورة بمشاركة دول تونس، والسعودية، ولبنان، والمغرب، والعراق، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، واليمن، والمكسيك، وأوكرانيا، وكندا، وأستراليا، وروسيا، إلى جانب مصر.‬

‫ويسعى الملتقى إلى خلق جيل جديد من المبدعين لديه القدرة على تطوير الحركة المسرحية، وتبادل الخبرات الفنية والفكرية والثقافية، وتضم الفاعليات ، مسابقة للعروض المسرحية في مجالات التمثيل والإخراج، والتأليف، والديكور، وأخرى لأفضل عرض متكامل، حيث تقام العروض على مسارح جامعات، البريطانية، والقاهرة، والمنوفية، والمركز الأوليمبي، وأكاديمية طيبة، ومسرح وزارة الشباب والرياضة.