«الشرطة الألمانية» تحقق بشأن وجود علاقة بين إضرام حريق وبين أحداث غابة هامباخ

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تجري الشرطة الألمانية، تحقيقات بشأن إمكانية وجود علاقة بين حادث إضرام حريق بمعدات شركة رافعات بدوسلدورف، وبين النزاع الذي نشب بسبب قطع أشجار غابة هامباخ غربي البلاد.

وتنتج الشركة آلات تستخدم في أعمال الإخلاء التي تجري بالغابة العتيقة الواقعة غربي مدينة كولونيا الألمانية ،والتي تقوم فيها الشرطة بإزالة البيوت الخشبية من الغابة وإجلاء المعارضين لقطع الأشجار فيها.

وتسعى شركة "أر دبليو إيه" إلى قطع الأشجار لاستخراج فحم اللجنيت وهو نوع من الفحم الحجري المستخدم لتوليد الطاقة.

أضرمت النار في إحدى الرافعات، وقالت الشرطة إنها عثرت في مكان الحادث على معدات إشعال حريق مصنعة ذاتيا.

وتعتقد الشرطة، أن الحادث نجم عن عملية إضرام حريق متعمدة.