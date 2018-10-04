البدء في صرف المعاشات لكبار السن والمرضى بالوادي الجديد

أكد مصطفى كرار مدير عام منطقة المعاشات بالوادي الجديد، أنه تم البدء صرف المعاشات بالمنازل، في استجابة لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث تم توفير سيارة من المنطقة وحراسات أمنية على أعلى مستوى لتأمين الصرافين أثناء عملية صرف المعاشات للمستحقين بالمنازل فى الأحياء والمراكز المختلفة.

وقال كرار إن هذه الخدمة الجديدة تهدف إلى التيسير عن أصحاب المعاشات، حيث تقوم المنطقة بتلقي طلبات المستفيدين وأصحاب المعاشات لتلقي الخدمة، وذلك من خلال التوجه إلى المنطقة بتقديم الطلبات لاستيفاء البيانات اللازمة والعنوان.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد تعد أولى المحافظات التي تطبق هذه الخدمة، نظراً لبعد المسافات ووجود عدد كبير من كبار السن والمرضى غير القادرين على الذهاب للحصول على المعاش الشهري.