قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن حرب أكتوبر، التي تشهد مصر ذكراها، خلال الفترة الحالية، قد غيرت من مجرى التاريخ، وغيرت من سير الأحداث الاستراتيجية، والفكر العسكري على مستوى العالم.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن القوات المسلحة المصرية قد خاضت حرب أكتوبر، من أجل الانتصار والفخر، وسطرت سطورًا من المجد والعزة، مع الشعب المصري.

وأردف أن مصر في هذا اليوم العظيم، قد استردت عرش البطولة والريادة على مستوى العالم بأكمله، متابعًا: «مهما حكيت وقصصت، لأولادنا ما كنا فيه من فخر، إبّان تلك الحرب فلن أفي بذلك، ونتمنى أن يديم الله علينا هذه الحالة العظيمة».