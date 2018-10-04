بالمستندات - عقوبة جديدة على رئيس الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عام بسبب تصريحاته وخروجه عن النص في الفترة الأخيرة في حق المسئولين وخاصة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

أوضح بيان الاتحاد الإفريقي أن مرتضى منصور خالف جميع اللوائح والمواثيق وبالتالي تقرر حرمانه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة اليد.

وجاء في الخطاب:

بتاريخ اليوم الخميس الموافق 4/10/2018 ، تلقت اللجنة الاولمبية المصرية قرار الاتحاد الأفريقي لكرة اليد رقم 18 / 477 الصادر في 4 أكتوبر عام 2018 والذى قرر الأتي :

مادة (1) : يتم إيقاف السيد / مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الرياضي لمدة عام من جميع أنشطة كرة اليد . وذلك بسبب تصريحاته في وسائل الاعلام التي تنتهك المادة (5) من ميثاق الأخلاق للاتحاد الدولي لكرة اليد .

مادة (2) : يتم تطبيق هذا القرار من تاريخ توقيعه ، ويتم نشره على أوسع نطاق وفقاً للحاجة إلى ذلك .

وبهذه المناسبة ، تهيب اللجنة الأولمبية المصرية بجميع المنتمين للمنظومة الرياضية المصرية الالتزام بميثاق الأخلاق من أجل رفعة الرياضة المصرية .