أنشيلوتي يكشف خدعة إسقاط ليفربول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال كارلو أنشيلوتي إنه كان سعيدا للانتظار حتى الدقيقة 90 ليفوز فريقه نابولي 1-صفر على ليفربول بدوري أبطال أوروبا لأن ذلك منحه وقتا قصيرا ليشعر بالقلق.

وسيطر الفريق الإيطالي على اللعب ضد وصيف البطل في الموسم الماضي وتأكد من عدم تعرض مرماه لأي تسديدة لكنه انتظر حتى الدقيقة الأخيرة ليحرز لورينتسو انسيني هدف الفوز وضمان صدارة المجموعة الثالثة.

وأكد أنشيلوتي الذي قاد ميلانو وريال مدريد للقب دوري الأبطال للصحفيين أن توقيت الهدف لا يقلقه.

وأبلغ شبكة سكاي إيطاليا التلفزيونية ”الفريق قدم أداء جيدا طيلة المباراة ولم نفقد السيطرة. كنا رائعين في الدفاع ولم نمنح المنافس أي فرصة، أتيحت لنا الفرص للتسجيل لكن أعتقد أن توقيت الهدف كان جيدا. لو سجلنا قبل ذلك بقليل لكنا شعرنا بالقلق لفترة أطول“.

وأدخل أنشيلوتي مفاجأة خططية قبل بداية المباراة بمنح المدافع نيكولا ماكسيموفيتش مشاركته رقم 20 مع نابولي على مدار أكثر من عامين واستخدم الفريق الإيطالي مزيجا من اللعب بثلاثة أو أربعة مدافعين.

وشرح أنشيلوتي "دافعنا بخطة 4-4-2 مثل الكثير من الأوقات، ما قمنا بتغييره هو بناء الهجمة من الخلف. أشركت ماكسيموفيتش لتفادي الضغط القوي لهجوم ليفربول علينا".

وأضاف: "ماريو روي لعب أكثر في الجناح وبشكل متقدم وتسبب في مشاكل عديدة للمنافس، الأهم كان منع المنافس من خطف الكرة أثناء بدء هجماتنا".

وأتم: "هذه مباراة توقعتها. أعلم مدى كفاءة فريقنا لكن تحت الضغط البسيط لا نعبر عن أنفسنا بالطريقة المناسبة. أتمنى أن يساهم الفوز في زيادة ثقتنا واللعب بحرية أكبر“.