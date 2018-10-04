أستانا يعبر رين بثنائية في الدوري الأوروبي

انتزع فريق إف سي أستانا الكازاخي انتصاره الأول في المجموعة الحادية عشر بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي ، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه رين الفرنسي اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة.

وارتقى أستانا لصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام رين، الذي تراجع للمركز الثاني (مؤقتا)، قبل لقاء يابلونك التشيكي (متذيل الترتيب) بلا نقاط، مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح باختيور زايندينوف التسجيل للفريق الكازاخي في الدقيقة 64، قبل أن يضيف مارين توماسوف الهدف الثاني في الدقيقة 90.