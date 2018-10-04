القبض على توأم قتلا زميلهما أمام مدرسة بمركز المنيا

ألقت قوات الأمن بالمنيا، اليوم، القبض على "توأم" متهمان بإطلاق الرصاص على طالب بالصف الثالث الثانوي العام، أمام مدرسته في قرية زهرة، وذلك في خصومة ثأرية تعود لـ5 سنوات ماضية.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بتمكن وحدة مباحث مركز شرطة المنيا، تحت إشراف العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، والمقدم رأفت الحلواني مأمور المركز، والرائد أحمد يسري رئيس المباحث، والمقدم أحمد صلاح مفتش المباحث والرائدين خالد موسي وأحمد سامي، من ضبط (ح.ع - 20سنة)، وشقيقه التوأم (ف - 20سنة)، والمتهمان بقتل الطالب (شهاب. م.ع - 17سنة)، بالصف الثالث الثانوي العام، وهو في طريقه لمدرسته بقرية زهرة، وكان بحوزتهما بندقيه آليه.

وتم ضبطهما أثناء تواجدهما بمحافظة بني سويف، حيث كان مختبئان داخل شقة، وفشل في الهرب من رجال الشرطة أثناء عملية الضبط.

وذكرت تحريات المباحث، أن سبب الحادث وجود خصومة ثآرية بين عائلة المجني عليه والمتهمان، تعود لـ 5 سنوات ماضية، بسبب خلافات الجيرة، وأن المتهمان قتلا الطالب انتقامًا والده الذي كان متهمًا في قضية مقتل شقيق المتهمان في عام 2014، وبرأته محكمة الجنايات، وقد أيدت أسرة المجني عليه تحريات المباحث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.