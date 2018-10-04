الصليب الأحمر يدين هجوما على المتطوعين في الكونغو

أدان الصليب الأحمر الدولي هجوما أصاب ثلاثة متطوعين كانوا يحاولون دفن إحدى ضحايا الإيبولا في شمال شرق الكونغو.

وقال فاتوماتا نافو-تراوري، مدير مكتب افريقيا الإقليمي بالمنظمة: "في حين نشجب بشكل قاطع الهجوم على زملائنا، نتفهم الخوف والغضب الذي تشعر به الكثير من المجتمعات في نورث كيفو الآن".

ولم يقل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من المسؤول عن الهجوم الذي وقع أمس الأول الثلاثاء أو الأسلحة المستخدمة، ولكن أشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه طاقمه عنفا منذ تفشي الإيبولا.

وفي سبتمبر الماضي، أصيب أحد متطوعي الصليب الأحمر عندما ألقى أشخاص حجارة على سيارة تنقل فريق للدفن الآمن.

وقال جريجوار ماتيسو مبوتا، رئيس مكتب الكونغو بالصليب الأحمر، "ندعو كل المجتمعات في نورث كيفو للتعاون مع المتطوعين وموظفي الصحة الذين يمنحوننا وقتهم لضمان حماية المجتمعات من تفشي الإيبولا".

وتكافح وكالات الحكومة والجماعات غير الربحية لكبح انتشار الإيبولا في منطقة شرق الكونغو، المنكوبة بالصراعات.

وأودت الإيبولا بحياة 106 أشخاص منذ بدء تفشي الفيروس المميت في منطقة نورث كيفو، الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية، التي ينشط بها أكثر من 100 جماعة مسلحة.

ويشار إلى أن 21 شخصا قتلوا في هجوم لمتمردي القوات الديمقراطية المتحالفة في مدينة بيني الشهر الماضي، ما أجبر منظمة الصحة العالمية بوقف عملياتها هناك لفترة وجيزة.