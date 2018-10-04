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ميسي: الجميع في برشلونة يحلم بالتتويج بدوري الأبطال

الشروق
نشر فى : الخميس 4 أكتوبر 2018 - 12:11 ص | آخر تحديث : الخميس 4 أكتوبر 2018 - 12:11 ص

 أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، أن الجميع في الفريق الكاتالوني يرغب بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق الفوز على توتنهام الإنجليزي بأربعة أهداف لهدفين، في ثاني جولات دور المجموعات من المسابقة "تابع التفاصيل"

وقال ميسي عقب المباراة: "جميعنا نحلم بالفوز بدوري الأبطال، لكن علينا أن نتقدم جيدًا في جميع البطولات".

وعن الفوز خارج الكامب نو علق بقوله: "ليس من السهل أن تلعب خارج ملعبك في دوري أبطال أوروبا، لكننا قدمنا مباراة كبيرة خاصة في الشوط الأول".

وأضاف: "في الشوط الثاني لم نكن محظوظين بسبب ارتطام الكرة بالقائم، ثم ارتدت علينا بهدف، لكن لم نستسلم رغم المعانة، واستطعنا قلب النتيجة".

 


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