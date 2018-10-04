وعود من لجان البرلمان لـ«دعم المصانع المتعثرة»

بوعود متنوعة، استهل رؤساء ووكلاء اللجان النوعية الجدد بمجلس النواب، دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان، وفيما تستعد أمانات اللجان لإعلان جداول اجتماعها خلال الأيام القليلة المقبلة، يبادر نوابها بإثارة الملفات المتعلقة باختصاص كل منها، وخاصة ما تم ترحيله إليها – دون حل – فى أدوار الانعقاد السابقة.

وطالب رئيس لجنة الشئون الإفريقية النائب طارق رضوان باستحداث وزارة للشئون الإفريقية، وقال فى بيان أصدره أمس، إن القيادة السياسية تولى ملف إفريقيا اهتماما خاصا.

وأضاف رضوان: «سنعمل خلال الفترة المقبلة، على توطيد العلاقات من خلال الدبلوماسية الشعبية بالتوازى مع التحركات الرسمية الحكومية خاصة فى ضوء ترؤس مصر للقمة الإفريقية بداية من يناير ٢٠١٩».

وعبر رضوان عن رغبته فى «فى استحداث وزارة جديدة للشئون الإفريقية، تعمل على استعادة دور مصر الريادى الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى استعادة جزء كبير منه، من خلال الزيارات إلى الدول الإفريقية واستضافة الزعماء الأفارقة».

وذكر البيان أنه سيتم – فى وقت لاحق – تحديد موعد للقاء مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، لعرض فكرة استحداث الوزارة المشار إليها، ودراسة طريقة تنفيذها.

وقال رضوان إن «لجنة الشئون الإفريقية لن تتوانى عن تقديم الدعم للحكومة فى هذا الملف،» مشيرا إلى عمل اللجنة على تنظيم العديد من الزيارات لبرلمانات الدول الإفريقية ودعوتهم لزيارة مصر، بحسب البيان.

من جهته، قال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب محمد السلاب إن سعيه لتولى منصب «الوكيل» فى هيئة مكتب لجنة الصناعة بالبرلمان «جاء إيمانا منه بدور قطاع الصناعة فى دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد وزيادة الناتج المحلى الإجمالى».

وأضاف فى بيان له أن «الصناعة هى حجر الزاوية للاقتصاد المصرى، ويجب العمل فى الفترة القادمة على زيادة الاستثمار الصناعى بشكل خاص، فالمصانع الوطنية المنتشرة فى جميع أنحاء مصر هى بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد الذى سيؤدى حتمًا إلى انخفاض معدلات البطالة».

وقال إن نواب لجنة الصناعة سيعملون «على دعم المصانع المتعثرة بجميع الوسائل المتاحة ومساعدتها للعودة والإنتاج مرة أخرى، وسنضع روشتة لتنمية قطاع الصناعة، والعمل مع الحكومة على تنفيذها».

وتابع: «هدفنا خلق منتجات محلية ذات جودة عالية فى المصانع المصرية تنافس نظيرتها المستوردة من أجل توفير سلع مُصنعة محليا كبديلة للسلع الأجنبية لخفض معدلات الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة وتقليل الفجوة فى الميزان التجارى لصالح التصدير بدلا من الاستيراد، وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطن المصرى، كما سنعمل بكل جهد على إكمال ما بدأته هيئة مكتب اللجنة من إنجازات فى أدوار الانعقاد سابقة من إنجازات».

فى السياق نفسه، زار وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحى، النائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حيث هنأ الوزير النائب عن حزب مستقبل وطن بتولى رئاسة اللجنة فى بداية دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان.