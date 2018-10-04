«روسيا»: يمكن مناقشة التسوية في شبه الجزيرة الكورية مع «كوريا الجنوبية»

قالت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إنها لا تستبعد خلال اجتماعها مع رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، مناقشة قضايا التسوية في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت «ماتفيينكو» -في تصريحات للصحفيين من سول نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس- «بالطبع أعتقد أن قضايا التسوية في شبه الجزيرة الكورية ستناقش»، مشيرة إلى أن اجتماعها مع رئيس كوريا الجنوبية مدرج ضمن برنامج زيارتها لسول، وتابعت: «أنني على ثقة من أنه سيكون هناك حوار بناء هادف بشأن جدول الأعمال الكامل للعلاقات الثنائية».

وكانت اجتماعات الزعيمين الكوريين قد أسفرت عن التوقيع على بيان نوايا مشترك لمواصلة الجهود لتخليص شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والتهديد بالحرب، وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها، بحضور وزيري دفاع الكوريتين على تدابير ملموسة لمنع الصدامات وضمان الأمن.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية، مون جي إن، نظيره الكوري الشمالي، كيم جونج أون؛ للقيام بزيارة إلى سول في المستقبل القريب وتم قبول هذه الدعوة.

ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونج مو ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية جوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية واسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث ضارة بتحسين علاقات البلدين.