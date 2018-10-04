أسدل مساء اليوم الأربعاء الستار، على ثاني جولات دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت ثمان مواجهات قوية، انتهت جميعها بنتائج إيجابية، بالفوز أو الخسارة.

وفي السطور التالية تستعرض «الشروق» أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بالثمان مباريات، التي أقيمت اليوم بدوري الأبطال..

1- بعد فشل ليفربول الإنجليزي في تحقيق الفوز الثاني له بدوري الأبطال، وخسارته أمام نابولي الإيطالي بهدف نظيف، على ملعب "سان باولو". (طالع التفاصيل)

* سجل الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز رقمًا سلبيًا له، بعد تلقي الفريق الخسارة الأولى بدوري المجموعات بدوري الأبطال، تحت قيادته منذ توليه القيادة الفنية في عام 2015.

* وفشل ليفربول في تسجيل تسديدة واحدة على المرمى أمام نابولي، للمرة الأولى منذ فبراير في عام 2006، أمام بنفيكا في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

* وعقب خسارة الريدز، أصبح جاره مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، الفريق الإنجليزي الوحيد، الذي لم يخسر في مباراياته التي خاضها بدوري الأبطال هذا الموسم.

حيث فاز يونايتد على يانج بويز بثلاثية نظيفة، وتعادل سلبيًا أمام فالنسيا في الجولتين الأولى والثانية على التوالي (طالع التفاصيل)، متفوقًا بذلك أيضا على مانشستر سيتي، الذي تلقى هو الآخر الخسارة الأولى له، فى أولى مبارياته بالبطولة أمام أولمبيك ليون الفرنسي، بهدفين مقابل هدف.(طالع التفاصيل)

3- نجح بي إس في إيندهوفن الهولندي، في تسجيل أول هدف له أمام إنتر الإيطالي، بدوري الأبطال، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

* كما بات بابلو روزاريو لاعب إيندهوفن اللاعب الهولندي رقم 100، الذي يسجل في دوري الأبطال.

* وبفوز النيراتزوري اليوم حقق الإيطاليون العلامة الكاملة في دوري الأبطال، بعدما شهدت ثاني جولات البطولة فوز جميع الفرق الإيطالية، لينضم الإنتر بذلك إلى جيرانه، كل من يوفنتوس بعد فوزه على يانج بويز السويسري بثلاثية نظيفة (طالع التفاصيل)، وروما أمام فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية نظيفة. (طالع التفاصيل)

4- بهدف الإنجليزي جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني في مرمى موناكو الفرنسي في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة للألمان، بات سانشو اللاعب الإنجليزي الأول، الذي يسجل لدورتموند في دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

* كما نجح الإسباني باكو ألكاسير نجم دورتموند من تسجيل الهدف الرابع له مع فريقه في 3 مباريات، بجميع المسابقات.