قالت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول إنها تتابع ما ورد في وسائل الاعلام عن اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأكدت القنصلية أنها تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات المحلية التركية الشقيقة لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.

وكانت الرئاسة التركية قد ذكرت أن خاشقجي لا يزال داخل قنصلية السعودية في إسطنبول.

وكان خاشقجي يعمل رئيسا لتحرير صحيفة "الوطن" السعودية، كما تولى منصب مستشار الأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق في واشنطن، لكنه غادر البلاد بعد تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد السعودية.

ويقيم خاشقجي في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، ويكتب مقالات بين الحين والآخر في صحف أمريكية ينتقد فيها السياسات السعودية الحالية.