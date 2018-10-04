مقتل نائب المدعي العام الروسي في حادث سقوط مروحية

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سقطت طائرة عمودية روسية على بعد 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة الروسية وتوفي الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس استنادا إلى هيئات محلية.

وأشارت التقارير إلى أن نائب النائب العام ساك كارابيتيان كان من بين القتلى الثلاثة.

ووفقا للتقارير فإن الحادث وقع مساء أمس الأربعاء بالقرب من مدينة كوستروما.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت في البداية أن الطائرة هبطت اضطراريا بسبب سوء الأحوال الجوية وأنها سقطت فيما بعد عندما حاولت استئناف رحلتها بعد وقت قليل من هبوطها.

ولم يعرف سبب الحادث على وجه الدقة حتى الآن.