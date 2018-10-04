الخميس 4 أكتوبر 2018 2:40 م القاهرة القاهرة 33.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
النتـائـج تصويت

مقتل نائب المدعي العام الروسي في حادث سقوط مروحية

نائب النائب العام الروسي ساك كاربيتيان
نائب النائب العام الروسي ساك كاربيتيان
موسكو - د.ب.أ
نشر فى : الخميس 4 أكتوبر 2018 - 2:35 م | آخر تحديث : الخميس 4 أكتوبر 2018 - 2:35 م

سقطت طائرة عمودية روسية على بعد 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة الروسية وتوفي الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس استنادا إلى هيئات محلية.

وأشارت التقارير إلى أن نائب النائب العام ساك كارابيتيان كان من بين القتلى الثلاثة.

ووفقا للتقارير فإن الحادث وقع مساء أمس الأربعاء بالقرب من مدينة كوستروما.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت في البداية أن الطائرة هبطت اضطراريا بسبب سوء الأحوال الجوية وأنها سقطت فيما بعد عندما حاولت استئناف رحلتها بعد وقت قليل من هبوطها.

ولم يعرف سبب الحادث على وجه الدقة حتى الآن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك