إيران بعد إلغاء واشنطن معاهدة الصداقة: أمريكا دولة ناقضة للقانون

وصف وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظریف، الولايات المتحدة بأنها دولة ناقضة للقانون.



جاء ذلك فی تغریدة نشرها ظریف أمس الأربعاء، عبر حسابه في «تویتر»، ردا على إعلان وزیر الخارجیة الأمریكي مایك بومبیو بإلغاء معاهدة الصداقة مع إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



وأضاف ظريف، في تغریدته "الیوم أمریكا انسحبت من اتفاقیة ثنائیة مع إیران والتي أصدرت محكمة العدل الدولیة قرارا یقضي بوقف انتهاك هذه الاتفاقیة (أي الحظر ضد إیران)؛ (أمریكا) الدولة الناقضة للقانون!



جاء إعلان بومبيو بإلغاء معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية مع إيران المبرمة في عام 1955، بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرًا مؤقتًا إلى الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران التي تتعلق بالمعونة الإنسانية والطيران المدني.



وقضت المحكمة بأن هذه العقوبات تنتهك معاهدة الصداقة المبرمة بين البلدين عام 1955.



وحكمت المحكمة بذلك لصالح الدعوى المقدمة من إيران، التي طالبت باستصدار قرار عاجل يقضي بوقف العقوبات الأمريكية.