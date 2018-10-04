اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 14 فلسطينيا بينهم صحفي، وذلك من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال اعتقل 4 فلسطينين من محافظة سلفيت، و3 من طوباس، و3 آخرين من بيت لحم و4 من نابلس.

من ناحية أخرى، اقتحم 64 مستوطنا بينهم 12 طالبا من معاهد تلمودية، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وبحسب "وفا" نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد واستمع الطلبة التلموديين إلى شروحات حول أكذوبة الهيكل، وسط محاولات متكررة لإقامة صلوات وشعائر في المسجد المبارك.