توصيل الغاز لـ24 ألف وحدة سكنية أسبوعيا خلال سبتمبر

الملا: 175 ألف متعاقد خلال الشهرين الماضيين بفضل «مبادرة التقسيط»



قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مبادرة التقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، أسهمت في زيادة إقبال المواطنين على توصيل الغاز لمنازلهم ليبلغ نحو 175 ألف متعاقد خلال الشهرين الماضيين، موضحاً أن معدلات التوصيل للمنازل ارتفعت لأكثر من 24 ألف وحدة سكنية أسبوعياً على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر، مقارنة بنحو 15.5 ألف وحدة سكنية خلال الأسبوع الأخير من يونيو، بحسب بيان للوزارة اليوم.

جاء ذلك خلال رئاسة الملا، الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل الجارى تنفيذه حالياً بمختلف محافظات الجمهورية.

ومبادرة التقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة، تكون بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيه على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتحقيق زيادة أكبر في عدد المتعاقدين على توصيل الغاز، بما يواكب جهود تكثيف الاعمال في مد الشبكات والبنية التحتية لتوصيل الغاز.

وتم خلال الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ خلال شهر أكتوبر الحالي، بعد دخول الغاز الطبيعى إلى مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، فيما يتم الانتهاء تباعاً من مدن أوسيم وطناش بمحافظة الجيزة ومغاغة بالمنيا، بعد الانتهاء خلال شهر سبتمبر الماضي من إطلاق الغاز لمدن كفر غطاطي والعياط بالجيزة، ومنطقة عزبة زين بالقاهرة، وسيكلام وإسكوت بالإسكندرية، وبيلا بكفر الشيخ، وقرى رياض باشا ببني سويف، وفيشا سليم بالغربية، إلى جانب مشروع الأسمرات السكني.