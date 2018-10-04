البيت الأبيض ينفي تقريرا عن تهرب ترامب من الضرائب

نفى البيت الأبيض تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن احتمال تهرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دفع الضرائب خلال تسعينيات القرن الماضي.



وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم ترامب في واشنطن اليوم الأربعاء: "إنه هجوم كاذب تماما يعتمد على قصة إخبارية قديمة يعاد تدويره.. لم يكن هناك احتيال أو تهرب من الضرائب من قبل أي شخص".



ويزعم التقرير الذي نشرته الصحيفة أمس الثلاثاء أن ترامب وعائلته أقاموا إمبراطورياتهم العقارية جزئيا من خلال التهرب الضريبي، بقيمة مئات الملايين من الدولارات.



وقال التقرير إن ترامب دخل في "مخططات ضريبية مشكوك فيها" بما في ذلك "حالات الاحتيال المباشر" لتجنب دفع ضرائب الهبة والميراث على ملكية والده.



وزعمت الصحيفة إن والد الرئيس، فريد ترامب، حول أكثر من مليار دولار لأطفاله قبل وفاته في عام 1999، وهو مبلغ يستحق دفع ضريبة لا تقل عن 550 مليون دولار.



وبدأت سلطات الضرائب في نيويورك تحقيقات ضد ترامب.



وكتب ترامب على تويتر اليوم أن تقرير نيويورك تايمز "قديم جدا وممل".



وأضافت ساندرز: "الأمر الوحيد الذي أظهره التقرير أن والد الرئيس كان لديه ثقة كبيرة في نجله".



وقالت إن ترامب الأب اعتقد أن "كل شيء لمسه تحول إلى ذهب".