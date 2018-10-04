يد الأهلي في مواجهة الزهور في الدوري

تقام اليوم الخميس، منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري المحترفين للرجال لكرة اليد لموسم 2018 - 2019، الذي يشارك به 18 ناديًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة تسعة فرق.

وتشهد لقاءات الجولة الثانية سبع مباريات بواقع أربع مباريات فى المجموعة الأولى ومثلها فى المجموعة الثانية، حيث يلتقى 6 أكتوبر مع البنك الأهلي و الجزيرة مع طلائع الجيش، وبورسعيد مع الحوار والأهلي مع الزهور، في إطار مباريات المجموعة الأولي.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف الأولمبي نظيره سبورتنج، فيما يصطدم الشمس بنظيره هليوليدو ويلعب هليوبوليس مع نظيره بترول أسيوط في مباراة متكافئة، فيما تأجلت مباراة الزمالك مع نظيره الطيران لأجل غير مسمى تطبيقا لقرار اللجنة الأولمبية المصرية.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على الزمالك بعد مباراة فاصلة جمعت بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.