اتحاد الكرة يغرم المصري بسبب «الجماهير»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم الخميس خطابًا للنادي المصري يفيد بتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على الفريق البورسعيدي.

وجاءت الغرامة المالية بسبب التجاوزات التي قامت بها جماهير المصري خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش التي أقيمت الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري على ستاد الجيش ببرج العرب.

واستندت لجنة المسابقات، لتقرير مراقب المباراة والتي ذكر أن جماهير المصري قامت بتوجيه السباب الجماعي وقذف الزجاجات على حكم المباراة.

جدير بالذكر أن المصري قد تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما. "تابع التفاصيل"