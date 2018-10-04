مسئول باكستاني: السعودية تشيد مصفاة نفط في البلاد

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تعتزم المملكة العربية السعودية بناء مصفاة نفط في باكستان بالقرب من الحدود الإيرانية، حسبما أعلن وزير البترول الباكستاني سروار خان اليوم الخميس، وسط تحذيرات من أن تثير هذه الخطوة صراعا بين الخصوم في الخليج.

وقال خان إن المنشأة النفطية سوف تقام بالقرب من ميناء جودار البحري في إقليم بالوشستان بجنوب غرب البلاد.

وأضاف خان أن الحكومة الباكستانية أقرت الخطة بعدما زار وفد من وزارة الطاقة السعودية منطقة جودار الأسبوع الجاري.

وتابع الوزير أنه لم يتم تحديد قدرة المصفاة وتكلفة بنائها بعد، ولكن وسائل الإعلام المحلية تتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار نحو ثمانية مليارات دولار.

وتتطلع الحكومة الباكستانية الجديدة منذ وصولها إلى الحكم في أغسطس الماضي، إلى جذب الإستثمارات السعودية إلى البلاد، وتسعى للحصول على مساعدة مالية لتجنب مواجهة أزمة اقتصادية وشيكة.

وحذر المحللون من أن الاستثمار السعودي في منطقة تقع على الحدود مع إيران يمكن أن يؤدي إلى صراع جديد بين الرياض وطهران.

وقال المحلل الأمني فيدا خان: "من الطبيعي ألا يشعر الإيرانيون بالراحة لرؤية السعوديين في فنائهم الخلفي".

وأضاف المحللون أن الصين يمكن أن تستاء أيضا من هذه الخطوة.

شيدت الصين ميناء في جودار في إطار مشروع بقيمة 62 مليار دولار لإنشاء طريق تجارة بري وبحري عبر باكستان للوصول إلى الأسواق الشرق أوسطية والأوروبية والافريقية.

وحذر محللو سياسة ودفاع من أن الاستثمار من قبل حليف أمريكي في مشروع بدأته بكين قد يغضب الصين.

وقال عرفان شاه زاد من معهد دراسات السياسة البحثي: "هذه خطوة خطرة.. قد تثير استياء الصينيين".

وقالت الحكومة الباكستانية الجديدة إن خطة الاستثمار مع الصين الموقعة من قبل الإدارة السابقة قد تدفع البلاد إلى "فخ ديون شرير".