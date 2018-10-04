«بني سويف التعليمية» والمستشار العسكري يهنئان الطلاب بانتصار 6 أكتوبر

تفقد ناصر سيف، مدير إدارة بنى سويف التعليمية، اليوم الخميس، برفقة المقدم عمرو محمد على، المستشار العسكري للمحافظة، وفاضل محمد، مدير التعليم الخاص، مدارس خاتم المرسلين الخاصة، لتهنئة الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية المختلفة باحتفالات أعياد الحرب المجيدة في 6 أكتوبر.

وشهد الحضور عدداً من فقرات طابور الصباح، والعروض الفنية المتمثلة في الشعر التاريخي لأبطال حرب أكتوبر المجيدة، وبعض الفقرات الاستعراضية، ومنها «علمونا في مدرستنا، وعلى البركة، وقالوا إيه الصاعقة، وأغنية صوت بلادي، وأغنية هما دول ولادها»، تحت إشراف

الكابتن محمد خليفة، وإسلام عبداللطيف، و نيفين عادل، ونسمة نور الدين، وأماني حنفي، وإسراء حمدي.

وأشاد الحضور بالتنظيم الجيد للطلاب والطالبات بالمدرسة، وكذلك النظافة العامة، وطرق التدريس بكافة المراحل الدراسية المختلفة، وطريقة الاحتفال بالمناسبة التاريخية المجيدة، وتأثيرها الإيجابي على الطلاب والطالبات.

ومن جانبه أعرب عيد فرغلي، مدير مدارس خاتم المرسلين، عن سعادته لهذة الزيارة التي تأتي فى إطار الاحتفالات الوطنية والشعبية بذكرى الحرب المجيدة، التى سطر من خلالها الجنود المصريين أعظم ملاحم البطولة الوطنية.

وأكد فرغلي أن من حق الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية والمدارس والجامعات التوضيح لهم، ما قدموه الجنود المصريين من أرواحهم فداء للوطن، والوقوف على مدى الانضباط والنظام بالعمل الوطني مما يحقق الوطنية التاريخية المنشودة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.