«التموين» توضح طريقة عودة المحذوفين من البطاقات

قال عمرو محمد، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة منحت مهلة للمواطنين أصحاب البيانات غير الصحيحة بالبطاقات التموينية والذين تم حذفهم بسببها، حتى 7 نوفمبر المقبل لإدخال البيانات الصحيحة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مسا الخميس، أن بعض البطاقات كانت تضم أشخاصًا بأرقام قومية غير صحيحة أو بدون أرقام قومية من الأساس، لذلك تم حذف هذه الأرقام، موضحًا أن أصحاب البيانات غير الصحيحة والمحذوفة يمكنهم تعديلها عبر الموقع الإلكتروني (www.tamwin.com.eg)، أو من خلال تقديم الأوراق لمكتب التموين.

وأوضح أن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، كان قد أصدر قرارًا وزاريًا قبل شهر رمضان الماضي، بتعويض الأشخاص الذين حصلت أوراقهم التي تقدموا بها بالموافقة حتى قبل صدور البطاقة لهم.

وبين أنه فور الموافقة على البيانات من قبل وزارة الإنتاج الحربي ووضعها على النظام، فإن المواطن يتسلم رسالة عبر هاتفه المحمول، ومن خلالها يمكن استخراج إذن ورقي له لاستلام السلع التموينية حتى يتسلم بطاقته.

وكان الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أصدر اليوم الخميس، توجيهًا وزاريًا بدعوة المواطنين المحذوفين من البطاقات التموينية بإعادة التسجيل ببيانات صحيحة عبر موقع دعم مصر.