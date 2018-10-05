«تايم»: «ترامب» وزعيم كوريا الشمالية أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام

نشرت مجلة «تايم» الأمريكية، اليوم، قائمة بأسماء المرشحين الأكثر ترجيحًا لنيل جائزة نوبل للسلام، التى من المقرر الإعلان عن الفائز بها اليوم الجمعة، ومن أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جى إن.

ووفقا للمجلة، دخل ترامب قائمة المرشحين لنيل الجائزة نتيجة للقائه بزعيم كوريا الشمالية فى سنغافورة ومساعيه لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وجاء ترشيح كيم جونج أون، ومون جاى إن، بعدما عقدا سلسلة اجتماعات إيجابية هذا العام انخفضت بفضلها بشكل ملحوظ حدة التوترات فى شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب شركة المراهنات البريطانية «لادبروكس» للتوقعات الاقتصادية والسياسية، فإن فرص فوز دونالد ترامب (2/5) أى نحو 40%، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع الزعيم الكوري الشمالي.

وكان معهد نوبل النرويجى قد أعلن، فى فبراير الماضى، أنه تم ترشيح 217 شخصا و112 منظمة للجائزة.

ومن بين المرشحين أيضا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، ورئيس إقليم كتالونيا السابق، كارلس بوجديمون، والمفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندى، والمحامية البريطانية ذات الأصل اللبنانى، أمل علم الدين، زوجة الممثل الأمريكي جورج كلونى، والشاعرة الأيزيدية نادية مراد، المحررة من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وسيكشف عن جائزة نوبل للسلام، في العاصمة النرويجية أوسلو خلال ساعات، وقيمة الجائزة مليون و400 ألف دولار، يتسلمها الفائز فى حفل يقام فى 10 ديسمبر المقبل بالتزامن مع ذكرى وفاة الكيميائى السويدى ألفريد نوبل (1833 ــ 1896).