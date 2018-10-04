مقتل عسكريين في انفجار لغم غرب تونس

قتل عسكريان فيما أصيب عدد آخر من الجنود في انفجار لغم غرب تونس أمس الأربعاء.



وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت في حصيلة أولى عن مقتل عسكري وجرح اثنين آخرين. لكن مصادر طبية بالمستشفى الجهوي في القصرين أفادت لوكالة الأنباء التونسية في وقت لاحق عن مقتل عسكري ثاني من بين الجرحى متأثرا بجراحه.



وأشارت الوكالة إلى سقوط خمسة جرحى لا يزالون في المستشفى الجهوي بالقصرين.



وأوضحت وزارة الدفاع أن اللغم انفجر خلال مرور عربة عسكرية أثناء عمل روتيني لوحدات عسكرية لمكافحة الإرهاب في مرتفعات القصرين، حيث تتحصن عناصر مسلحة.



ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011 تعمدت جماعات مسلحة إلى تفخيخ الطرق ووضع ألغام بدائية الصنع، لاعتراض الدوريات العسكرية في مرتفعات القصرين.



وأدت انفجارات سابقة إلى مقتل وبتر أرجل العشرات من العسكريين أثناء عمليات التمشيط.