«القابضة للكيماويات»: قرار تصفية «القومية للأسمنت» جاء لحماية المال العام

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن قرار تصفية الشركة القومية للأسمنت جاء لحماية المال العام من الإهدار، وسنعمل على إصلاح الشركات التابعة لنا والتي يمكن تحقيق جدوى منها وتصفية الشركات الخاسرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن صناعة الأسمنت مقبلة على أيام صعبة؛ نتيجة ارتفاع تكلفة التشغيل، معقبًا: «إنتاج الأسمنت كبير جدًا ينزر أن هناك كارثة الاستمرار نزيف للمال العام».

وأوضح أنه تم تحويل ملفات الفساد في الشركة القومية للأسمنت إلى النيابة العامة، وتم تكليف ممثل الشركة بتسليم كل الملفات التي يوجد بها شبه لغط، مؤكدًا أن الدولة لديها سياسة واضحة للنهوض بقطاع الأعمال والاستثمار، ولدينا الشجاعة لاتخاذ القرارات التي تمنع إهدار المال العام.

وأعلنت الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للأسمنت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أول أمس الثلاثاء، تصفية الشركة نهائيًا بسبب الخسائر وتآكل رأس مال المساهمين.