أمريكا تتعهد بتوفير الإمكانات الإلكترونية لحلف «الناتو»

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستوفر قدراتها في مجال الحماية الإلكترونية لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال ماتيس- في بروكسل عقب محادثاته مع نظرائه الـ 28 في الناتو: "الهجمات الإلكترونية هي الأكثر تكرارًا والأكثر تعقيدًا والأكثر تدميرًا".

جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من اتهام هولندا وبريطانيا لروسيا بتدبير سلسلة من الهجمات الإلكترونية العالمية، ومن بينها هجوم تم إحباطه على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت سابق من العام الجاري.

وانضمت الولايات المتحدة إلى بريطانيا والدنمارك وإستونيا وهولندا في تبادل قدراتها الإلكترونية مع حلف الناتو، الذي لا يمتلك تكنولوجيا خاصة به لشن الهجمات الإلكترونية.

ويضم التحالف العسكري، الحماية الإلكترونية كواحدة من أدواته، إلى جانب القدرات التقليدية والدفاع الصاروخي والأسلحة النووية.