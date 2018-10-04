بارزاني : ما جري بشأن انتخاب رئيس العراق خارج عن إرادة شعب كردستان

أعلن نيحيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن آلية انتخاب رئيس جمهورية العراق لا تعبر عن إرادة شعب كردستان ، وأن ما جري سيؤثر بالتأكيد على آلية تشكيل حكومة الإقليم المقبلة.



وقال بارزاني ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس :"إننا ذهبنا إلى بغداد للحفاظ على وحدة الصف الكردستاني ، ولكن ما جرى وما أقدم عليه الاتحاد الوطني والآلية التي اتبعت لانتخاب الرئيس هي خارج عن إرادة شعبنا وهي سابقة وبداية خطيرة للمرحلة المقبلة".



وأوضح :"نحن أبدينا كل المرونة من أجل أن نتوافق مع الاتحاد بشأن ترشيح شخصية واحدة ، ولكن الاتحاد اختار طريقا آخر ، وبذلك شق وحدة الصف الكردستاني وسيكون لها تداعيات عراقيا وتأثيرات كبيرة كردستانيا ، وسنتعامل مع الاتحاد على أساس جديد عند تشكيل الحكومة كما تعاملوا هم في مسألة رئاسة الجمهورية".



وشدد "وليعلم الجميع وبصراحة شديدة نحن لا يهمنا المنصب بذاته، ولكن حاولنا لأقصى حد الحفاظ علي وحدة الصف الكردستاني ولكن بناء على ما تعامل الاتحاد سنتعامل معه في كردستان بأسلوب جديد".



وردا علي سؤال بشأن رئيس العراق برهم صالح قال بارزاني "إننا نحترمه كشخص ولكن الجميع يعرفون بأنه عاد الى الاتحاد من اجل هذا المنصب فقط، بعد أن خرج من حزبه وأسس تحالفا، فيبدو أنه لم يكن وفيا لا لحزبه ولا لتحالفه ، فنتمنى أن يكون وفيا لكردستان".



وعن ترشيح عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة قال نيجيرفان بارزاني " عادل عبد المهدي صديق لنا ولشعب كردستان ومناضل ، ونحن سعيدون بترشيحه ونتأمل منه كل خير ونتمنى له كل النجاح والتوفيق ومستعدون للتعاون معه".